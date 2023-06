Forza Italia senza Silvio ora può ribaltare la sorte della destra europea

Elly Schlein parla di " beatificazione di Berlusconi " e rimarca che il Pd non vuole dimenticare ciò che per anni ha rappresentato per i dem il leader di. Segretaria Pd: "Io in politica in contrapposizione al berlusconismo" . "Lutto nazionale una forzatura inopportuna" . L'invito a fare presto sull'Emilia - Romagna . Segretaria Pd: "Io in ......è soddisfatto per quello che ha fatto stasera l': "Ha meritato la Spagna Sì. Nelle occasioni create forse no, ma abbiamo sbagliato tanti appoggi e tanti passaggi facili. Abbiamo datoa ...Roma, 15 giugno 2023 "Domani mattina farò una conferenza stampa nella sede del partito, perché qui non è questa la sede per parlare di. Per quanto riguarda invece le scelte politiche che riguardano il governo. Sia i gruppi parlamentari, sia i ministri, sia il partito nel suo complesso, continuerà a sostenere con ...

Sondaggi politici, la morte di Berlusconi spinge Forza Italia sopra alla Lega la Repubblica

Operazione: congelare Forza Italia e Mediaset. Dopo la morte di Berlusconi, la strategia del governo verso i due asset di Arcore – il partito e le aziende – è quello di non provocare scossoni in grado ...In Forza Italia prende quota la nomina di Antonio Tajani come presidente pro-tempore, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Come spiegano fonti qualificate di FI, la scelta del vicepremier "non è ...