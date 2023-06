Forza Italia riparte | Tajani | Il nome di Berlusconi resta nel simbolo

"Marina Berlusconi mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l'affetto e la vicinaza di tutta la sua famiglia a". Lo ha detto il coordinatore azzurro Antonio Tajani in conferenza stampa "Marina Berlusconi mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l'affetto e la vicinaza di tutta la sua ...Gino #Mader pic.twitter.com/TdPX42R44P Giro d'(@giroditalia) June 15, 2023 Come sta Gino Mader Il comunicato degli organizzatori . Il corridore svizzero , secondo quanto riporta ..."Per rispettare l'articolo 19 dello statuto, che purtroppo prevede cosa si deve fare in caso di impedimento del presidente, giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza diche convocherà il Comitato di presidenza. Il Consiglio nazionale sarà chiamato ad eleggere il presidente del movimento politico che dovrà guidare il movimento fino al prossimo Congresso ...

Forza Italia dopo l'addio al Cavaliere, Antonio Tajani: "Berlusconi resterà sempre il nostro leader" RaiNews

