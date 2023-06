Forza Italia riparte dalle pensioni a mille euro | Tajani | Il nome di Berlusconi resta nel simbolo

Lo ha detto il coordinatore di, Antonio Tajani, in conferenza stampa nella sede del partito a Roma. "Cercheremo di essere all'altezza della sua eredità e non ci risparmieremo", che ha ...AGI/Vista - Marina Berlusconi mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l'affetto e la vicinaza di tutta la sua famiglia a". Lo ha detto il coordinatore azzurro Antonio Tajani in conferenza stampa riferendo di un colloquio telefonico ieri con la figlia del Cavaliere.

Forza Italia, Tajani: "Marina Berlusconi mi ha ribadito la vicinanza della famiglia al partito" TGCOM

La premier Giorgia Meloni può stare tranquilla. Forza Italia assicura massima fedeltà. "Forza Italia continuerà a ...Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha confermato la volontà del partito di portare avanti le battaglie azzurre anche e soprattutto per il Cavaliere, scomparso lunedì all’età di 86 ...