Forza Italia avanti nel nome di Berlusconi e con la “benedizione” di Marina

(Di venerdì 16 giugno 2023)vaunita, nel segno di Silvioe con la "" di. A due giorni dai funerali di, i vertici del partito si presentano in conferenza stampa dando un messaggio di compattezza: accanto al coordinatore Antonio Tajani ci sono i capigruppo alla Camera Paolo Barelli e al Senato Licia Ronzulli e il capo delegazione al Parlamento Ue Fulvio Martusciello. Il cammino "non sarà semplice" "Tutto il movimento è unito attorno aldi", assicura Tajani, che prima della conferenza stampa ha ricevuto una telefonata di, che ha quindi voluto dissipare dubbi e timori di un 'disimpegno' della famiglia. "Mi ha chiesto - ha spiegato - di ringraziare tutta Fi per le ...

, la profezia di Cicchitto: la data decisivaAntonio Tajani sarà il ' presidente reggente' difino allo svolgimento del Congresso: con ci sono molti dubbi, infatti, su chi prenderà le redini del partito per portarlo alle Europee del 2024. Il co - fondatore del partito azzurro, ...Roma, 16 giugno 2023 "Ricordo il Berlusconi del quale si parla poco, che attraverso la fondazione dedicata a suo padre fece tanta beneficenza in silenzio", le parole di Antonio Tajani,, dopo la conferenza stampa tenutasi presso la sede romana del partito.

È una parlamentare e la compagna di Berlusconi, dice Tajani, ed è abbastanza così. Non avrà ruoli politici perché se ...