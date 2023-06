Forza Italia | asse Marina Berlusconi-Tajani La famiglia del leader | «Vicini al partito»

azzurri "., la solidarietà dei compagni a Bonucci. E i social hanno reagito, in primis i suoi compagni della Juventus e della Nazionale . Il primo è stato Adrien Rabiot , che ha ...CARLO ROSSELLA SILVIO BERLUSCONI Estratto dell'articolo di Paolo Festuccia per www.lastampa.it 'Di Berlusconi non ce n'è un altro'. Carlo Rossella, amico e collaboratore di una vita […] '[&...Antonio Tajani parla al Tg4 die spiega: nel rapporto con la coalizione di governo 'non cambia nulla, saremo sempre la pietra angolare dell'esecutivo di centrodestra. D'altra parte se c'è questo governo con questa ...

ROMA — La sala è piccola, ma il messaggio che viene lanciato dallo stato maggiore di Forza Italia è grande: qui siamo, qui rimarremo. Nel nome di Berlusconi, che «resterà per sempre nel nostro simbolo ...La decisione di Giorgia Meloni ha riaperto una ferita e l’anti-berlusconismo ha ripreso a scavare solchi profondi | Editoriale di Antonio Polito per il Corriere ...