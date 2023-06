Forum di San Pietroburgo | l’affondo di Putin | “Zelensky vergogna degli ebrei” Poi l’omaggio a Berlusconi

Il leader del Cremlino ricorda il fondatore di Forza Italia aleconomico diPietroburgo L'ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi ha fatto molto per costruire relazioni a lungo termine tra la Russia e i Paesi della Nato. Così il presidente russo ...Lo ha sostenuto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso aleconomico diPietroburgo. "In questo momento (la controffensiva ucraina, ndr) sta compiendo un altro tentativo in ...Le forze armate ucraine 'non hanno alcuna possibilità nella controffensiva' contro i soldati inviati da Mosca, ha detto Putin intervenendo aleconomico diPietroburgo e affermando che 'il ...

Forum San Pietroburgo, Sovrano di Ras Al Khaimah: "Accelerare la ... Agenzia stampa degli Emirati

Un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi. Lo ha chiesto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Forum economico di San ...L'ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi ha fatto molto per costruire relazioni a lungo termine tra la Russia e i Paesi della Nato. Così il presidente russo Vladimir Putin ha ricordato il fondat ...