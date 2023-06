Forte scossa di terremoto Francia | paura tra Bordeaux e Nantes

(Di venerdì 16 giugno 2023)diregistrata oggi, venerdì 16 giugno, in. Si tratta di un sisma di magnitudo inizialmente compresa tra 4.8 e 5.5, poi ridotta a 4.9, con epicentro nell'est del Paese, nei pressi di Saint-Georges-du-Bois, comune del dipartimento della Charente Marittima. Laè stata avvertita in particolare a Rennes,e Limoges. Il presidente del consiglio dipartimentale dell'Essonne François Durovray, sulla sua pagina Facebook riferisce che laè stata tanta, ma che al momento non si registrano feriti, almeno nella sua zona. I primi dati rivisti da GFZ e dall'USGS ci dicono che laha avuto una magnitudo compresa tra 4.8 e 4.9. Se questi dati verranno confermati, si tratterebbe dellapiù ...

AGI - Un sisma di magnitudo 5.3 è stato registrato nell'ovest della Francia dalla Rete nazionale Renass. Laè stata avvertita in particolare a Rennes, Bordeaux e Limog es. L'epicentro è stato localizzato nei pressi dei Comuni di Surgéres e Mauzé - sur - le - Mignon. Numerose le telefonate ai vigili ...Numerose segnalazioni dalle città di Le Mans, La Rochelle, Angers, Poitiers, Bordeaux , ma laè arrivata a percepirsi anche a Parigi , seppur in maniera lieve.

La scossa avvertita a Rennes, Bordeaux e Limoges. Tanta paura ma non si segnalano per il momento feriti o danni rilevanti ...Terremoto: forte scossa in Francia, magnitudo 4.9. Un terremoto è avvertito nella zona occidentale della Francia nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 giugno, intorno alle 18:38. La magnitudo della ...