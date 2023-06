Formula 1 - Alfa Romeo celebra i 100 anni del Quadrifoglio

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nel fine settimana del GP del Canada,Racing porterà in pista l'iconicoin bella vista sul cofano motore della C43 di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Una rivisitazione dei designer del Centro Stileche ne evolve il punto colore, con un tocco cromatico che rimanda al passato e che dal 15 aprile del 1923 identifica le auto del Biscione più performanti. Un secolo di passione. Il marchio delè rapidamente divenuto iconico e ha adornato le creazioni più performanti del costruttore italiano per un intero secolo. Ancora oggi è sinonimo di sportività Made in Italy, rappresentando l'eccellenza anche nelle competizioni automobilistiche e nelle vetture di serie. L'adozione delda parte di...

Ha poi terminato la carriera in Formula 1 alla fine della stagione 2021 da pilota Alfa Romeo, ma continua a indossare di tanto in tanto il casco: la sua ultima apparizione è stata in Nascar lo scorso ...

Successivamente, nel 1950 e 1951, le Alfa Romeo 158 e 159, soprannominate "Alfetta", guidate da Giuseppe "Nino" Farina e Juan Manuel Fangio, confermarono l'egemonia del marchio nei primi due ...Alfa Romeo prosegue nelle celebrazioni del Quadrifoglio, simbolo di sportività Made in Italy che da un secolo identifica le più performanti creazioni del marchio. In occasione del gran premio del Cana ...