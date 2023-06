Folle e suicida la scelta di alzare i tassi Perché Christine Lagarde lo sta facendo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) di Andrea Vivalda La Bce ha decretato un altroaumento deidi interesse di 25 punti base, con promessa di ulteriore rialzo a luglio.in quanto l’inflazione europea è provocata dall’aumento dei costi (quelli dell’energia, a causa delle sanzioni contro la Russia) e non da un aumento (magari fosse) di domanda e produzione; infatti gli aumenti deiposti in essere fino ad oggi – ben il 4% – non hanno ribassato l’inflazione di un solo centesimo. Lo capirebbe uno studente di terza Ragioneria.in quanto l’effetto dell’aumento deisino ad oggi si è già visto: qualche giorno fa Eurostat ha certificato che l’Europa è ufficialmente entrata in recessione. Lo avrebbe previsto anche ...