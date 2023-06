Flora Palerma e la fuffa quantistica

Leggi su butac

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nessuna segnalazione oggi, ma un post è apparso sulla mia bacheca e ha subito attratto la mia attenzione: Cliccando sul link si arriva a un sito (daraddia .com) che titola:, una ex dipendente di McDonald’s di 22 anni, provenienti da Bologna , è stata licenziata ma è riuscita a guadagnare 28000€ in soli due mesi!avrebbe guadagnato quei soldi aderendo, no, non ridete, dicono proprio così, al: Progetto Quantistico… Che altro non è che il solito specchietto per le allodole che cela uno dei mille siti copia e incolla legati al mondo del trading online. La richiesta iniziale è sempre la solita, investire 250 euro, per guadagnare cifre stratosferiche, lo dicono i testimonial. Fa sorridere perché per attirare con l’inganno la gente hanno pure clonato il logo di Amazon Prime: Il sito è stato realizzato apposta per fare ...