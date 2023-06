Flavia Franzoni | al funerale della moglie di Prodi anche Draghi e Morandi

A Bologna, nella chiesa di San giovanni a Monte, un funerale all'insegna della "semplicità" per la consorte di Romano Prodi,, morta improvvisamente il 13 giugno all'età di 76 anni ...2023 - 06 - 16 12:22:02 Don Ciotti: era umile, attenta e impegnataProdi era una 'donna molto umile, molto attenta e molto impegnata. Abbiamo condiviso con lei tanti momenti, in questa simbiosi forte, profonda, di amore con Romano'. Lo ha detto don ...È l'auspicio espresso nella lettera di cordoglio indirizzata da Papa Francesco a Romano Prodi per la morte della moglie, i cui funerali si svolgono oggi a Bologna, presieduti dal card.

Il giorno dell'addio a Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi - Cronaca Agenzia ANSA

Tante le persone, autorità e amici, per l'ultimo saluto a Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, scomparsa all'età di 76 anni durante una camminata con il marito e alcuni amici sul sentiero di San ...Flavia Franzoni Prodi, scomparsa improvvisamente martedì, "scelse sempre di vedere il mondo a partire dai poveri e non viceversa, con tanta passione civile per i servizi sanitari e sociali, uniti alla ...