Flash non solo al cinema | i volumi per conoscere il Velocista Scarlatto tra novità e ristampe

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tra i titoli più attesi della stagione, è finalmente nelle sale The, primo lungometraggio che vede il supereroe DC protagonista in solitaria. Prodotto da Warner Bros. Pictures, il filmè diretto e sceneggiato dallo specialista di film horror Andy Muschietti mentre a vestire i panni del velocissimo Barry Allen è ancora una volta Ezra Miller. L’attore, infatti, si conferma nel ruolo già interpretato nei precedenti Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Nella pellicola, vari mondi si incontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare nel tempo e cambiare gli eventi del passato… Per scoprire di più su, magari proprio in preparazione alla visione in sala, Panini Comics propone una rosa di titoli tutti da scoprire. LEGGI ANCHE: — ‘La Voce del Terrore’, Marco Nucci e Lorenzo Zaghi: «Un mistero ancora inespresso» I ...

...per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato malgradosia più colui che sta cercando. Fanno parte del cast di The...The Brave and the Bold - James Gunn e Peter Safran confidano nella visione di Andy Muschietti James Gunn e Peter Safranhanno mai nascosto di aver apprezzato particolarmente The- ...Fisicamente è una bestia, peròè forte solo in questo, tecnicamente sa fare tutto' aveva detto ... E ora il Vesuvio PROMO: la prima pagina incorniciata dello scudetto del Napoli in regalo con ...

The Flash: fresco quanto basta e con un pizzico di nostalgia, ecco com'è Vanity Fair Italia

The Flash non è riuscito a fornire una spiegazione del motivo per cui il Batman di Michael Keaton ha capito come funzionano i viaggi nel ...Dopo settimane di rumor ed indiscrezioni, Peter Safran e James Gunn hanno confermato che al timone di The Brave and the Bold - cinecomic dedicato a Batman - troveremo Andy Muschietti, attualmente nell ...