Firenze | anziana truffata per 20mila euro La polizia ritrova i gioielli Due denunciati | anche un minore

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ladi Stato fiorentina ha recuperato il bottino di un colpo messo a segno in mattinata nella centralissima zona d'Oltrarno. Si tratta di una truffa ad un’alla quale i responsabili sarebbero riusciti a portar via, oltre a qualche centinaia diin contanti, numerosi, il cui valore si aggirerebbe intorno ai 20.000

...in sidecar dopo un intervento al cuore al San Giuseppe di Empoli (). La storia di Finizia, questo il nome della signora, è raccontata dalla Asl Toscana centro. Ad aprile l'è stata ...Non appena però il vero nipote è tornato a casa, l'ha scoperto l'amara verità: era stata vittima di un ben articolato raggiro. Appresa la notizia, la Squadra Mobile disi è messa ...Non appena però il vero nipote è tornato a casa, l'ha scoperto l'amara verità: era stata vittima di un ben articolato raggiro. Appresa la notizia, la Squadra Mobile disi è messa ...

Firenze, anziana truffata consegna oltre 20mila euro ai malviventi 055firenze

La Polizia di Stato fiorentina ha recuperato il bottino di un colpo messo a segno in mattinata nella centralissima zona d’Oltrarno. Si tratta di una truffa ad un’anziana alla quale i ...Arrestati due giovani in seguito ad una rapina ai danni di una 90enne. La refurtiva è stata, però, recuperata dalla polizia in tempi record ...