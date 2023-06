(Di venerdì 16 giugno 2023) Lapotrebbe inserirsi perdell’Herta Berlino, non solo Orsolini per l’attacco tra i nomi della viola Lapotrebbe inserirsi perdell’Herta Berlino, non solo Orsolini per l’attacco tra i nomi della viola. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società toscana starebbe pensando anche all’esterno che gioca in Bundesliga su cui ci sarebbe anche l’Inter.

... così i viola si sono inseriti per Dodi Lukebakio, seguito conanche dall'Inter . Più ... Con laci sono stati dei contatti, ma nessuna offerta ufficiale . All'estero c'è il ......"Fauna e cambiamenti climatici" ci farà addentrare in tematiche molto attuali e di...apertura dal martedì al venerdì 15.30 - 18.30 sabato 9.30 - 12.30 - Palazzo del Capitano - Via,...Juventus:anche per Fresneda . Juventus, Chiesa rischia la cessione. Si ascoltano offerte ... In più, il costo dell'operazione per acquistarlo dallaincide molto sul bilancio come ...

Fiorentina, interesse per Lukebakio: le ultime Calcio News 24

Tra i tanti nomi di mercato usciti nelle ultime ore in casa Fiorentina c'è anche quello di Cyril Ngonge, attaccante esterno dell'Hellas Verona. Su di lui non ci sono solo i gigliati, ...La Fiorentina lavora per regalare un nuovo esterno offensivo ... così i viola si sono inseriti per Dodi Lukebakio, seguito con interesse anche dall'Inter. Più seconda punta che ala, il belga classe ...