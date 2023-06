Fiorentina | AST E USSI contro Commisso | «Frasi inaccettabili»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il comunicato dei giornalisti alla FIGC nei confronti di Rocco, presidente della. I dettagli Il Gruppo toscano giornalisti sportivi-, d’intesa con l’Associazione stampa toscana, ha scritto alla FIGC per Roccodella. COMUNICATO – «Siamo preoccupati per lepronunciate nell’ultima conferenza stampa dal presidente della, Rocco, il quale ha detto di aver plaudito alla decisione di far allontanare da alcune testate giornalisti non gradite. E ha poi aggiunto che farà entrare ‘in casa sua’, ossia al nuovo centro sportivo, denominato Viola Park, solo chi deciderà lui. Prima di tutto è inaccettabile la divisione fra giornalisti buoni e cattivi, valutazione non consentita a nessuno, ...

Fiorentina, Ast e Ussi Toscana contro le frasi di Commisso ... Fnsi

