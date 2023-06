Fiorello e Nina Zilli in Vattene Amore | il grande classico italiano in versione trap secondo Tofu testo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 giugno 2023)non esiste, ma c’è sempre stato. Il comico, attore e cantante Rosarioda anni ci delizia con le sue parodie deiper che dal 9 giugno sono diventatePresenta, personaggio fittizio in cui il mondo dellaincontra il veganismo., infatti, è unper vegano immaginario. Cosìsi circonda di tanti artisti e lancia un album in cui i grandi classici della musica italiana vengono stravolti in chiavema con ironia e in compagnia di tanti artisti come Giorgia, Jovanotti, Paola Cortellesi e Clementino. Tra questi c’è, che offre la sua bellissima voce per, storico duetto portato al ...