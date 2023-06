Fibrosi cistica | Gattafoni | “125 miglia in kayak per respirare”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 16 giugno 2023) Saranno “125per un respiro”. E’ questa l’impresa dell’atleta Alessandro, marchigiano, classe 1986, affetto da, che è alla sua terza traversata in. Partirà il 19 giugno dalla Corsica e raggiungerà le coste toscane il 23 giugno, con una tappa intermedia a Marina di Campo all’Isola dell’Elba, insieme ai maestri Francesco Amore e Giuseppe De Bernardi. Un’iniziativa promossa dalla Lega italiana, di cui Alessandro è testimonial, in collaborazione con Lifc Toscana e presentata al Campus Meyer di Firenze. In mare è tornato a: l’acqua è diventata il suo elemento. “Questo sport – racconta l’atleta – mi ha dato la possibilità di uscire allo scoperto e di spiegare la mia condizione”. È un messaggio ...