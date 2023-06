Fibrillazione atriale | cause | sintomi e cura

La novità: monitoraggio della. La nuova funzione in arrivo sui Galaxy Watch di Samsung è il monitoraggio della(AFib) . Laè un tipo ...La rilevazione del battito irregolare di Galaxy Watch 6 mira a individuare vari sintomi della condizione di, anche se non è adatta a scopo diagnostico professionale. Lo scopon ...... in combinazione con le funzioni di monitoraggio della pressione sanguigna e dell'elettrocardiogramma, l'IHRN rileverà ritmi cardiaci indicativi di(AFib). Questa funzione, la ...

Con il prossimo arrivo della serie Galaxy Watch 6, Samsung ha annunciato che aggiungerà le notifiche per informare dei problemi cardiaci.Samsung sta per abilitare via software il monitoraggio AFib su tutti i Galaxy Watch dalla quarta generazione in poi, ma in Italia dovremo aspettare.