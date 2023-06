Fiat | arriva la nuova Panda 4×40° Limited Edition

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 giugno 2023) TORINO (ITALPRESS) – Fin dal suo lancio nel 1983 la4×4 ha sempre rappresentato una rivoluzione per il settore, diventando subito un mito in fieri. Per celebrare il suo 40° compleanno, il marchio torinese ha deciso di lanciare unaedizione speciale limitata denominata “”. Un’edizione da collezione, che sarà prodotta in 1.983 esemplari esclusivi in onore dell’anno di nascita dell’icona. Laversione continuerà ad essere dedicata a chi vuole muoversi in sicurezza su sterrato e strade innevate, alla guida di un’auto affidabile e confortevole, anche se di dimensioni e consumi contenuti. Rimanendo un top di gamma unico, limitato, e 4×4, laversione sarà ispirata alla sua iconica eredità, 40 anni di indiscussi successi commerciali che ...