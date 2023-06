FI riparte da Tajani | “Stima da Marina e dalla famiglia | il 29 settembre dedicato a Silvio”

Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, annuncia i prossimi passi della transizione dopo la morte di Silvio Berlusconi, madal sostegno della famiglia. "Tutto il movimento ...dalla sede del partito, in piazza San Lorenzo in Lucina, si è collegato alla riunione di Presidenza del Ppe durante la quale è stata ricordata la figura di Silvio Berlusconi . Il ministro ...In seguito, di ritorno a Palazzo Chigi,ha detto: "Elon Musk è un grande imprenditore, ...nella mattina di giovedì direttamente dal Texas con un volo privato atterrato a Ciampino ein ...

Forza Italia riparte, Tajani: "Il nome di Berlusconi resta nel simbolo" Today.it

"Giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza che convocherà il Consiglio nazionale". Il 25 e 25 giugno mobiitazione ...“Marina Berlusconi mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l’affetto e la vicinaza di tutta la sua famiglia a Forza Italia”. Lo ha detto ...