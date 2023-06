Fi | già spaccata in Municipio 1 Milano | gruppi azzurri sono due**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023), 16 giu. (Adnkronos) - A 48 ore dal funerale di Silvio Berlusconi, Forza Italia si spacca all'interno del primodi, quello del centro. Dopo l'annuncio ieri, sull'onda emotiva della morte del fondatore del partito, del passaggio in Forza Italia di tre consiglieri provenienti da Fratelli d'Italia epopolare, oggi Giampaolo Berni Ferretti, fino a ieri unico esponente azzurro in Consiglio, chiarisce di non voler entrare nel neonato gruppo Forza Italia/Presidente. "Non ho alcuna intenzione di stare in un gruppo con cafoni del genere - dice all'AdnKronos Berni Ferretti -. Con loro non c'è un patto elettorale, stiano pure in Forza Italia, ci resto anche io ma in un altro ruolo, tenendo le distanze da loro". Berni Ferretti, essendo fino a ieri unico consigliere azzurro nel ...