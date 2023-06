Festival di Sanremo 2023 | l’Agcom sanziona la Rai con una pesante multa | la decisione sul caso Blanco

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 16 giugno 2023) Gli eventi che hanno caratterizzatocontinuano a far discutere anche a distanza di tempo. L’ultima istanza vedere la Rai per la pubblicità occulta relativa all’uso di Instagram. Non a, durante le cinque serate, Amadeus aveva aperto il suo profilo e utilizzato il social a più riprese tra dirette e gag con Chiara Ferragni. E non è finita qui perché l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha anche ammonito la rete statale per quanto combinato dasul palco dell’Ariston.di: stangata di oltre 170mila euro Era già chiaro a tutti che i fatti disarebbero proseguiti per diversi mesi, visto il caos che ne emerse per alcune ...