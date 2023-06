Festival Benevento Città Spettacolo | scelto il tema della 44esima edizione | tutte le info

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl direttore, Renato Giordano, è lieto di annunciare che la 44^del” si terrà dal 25 al 30 agosto 2023. MetamorfoSincroniche è ilper questa nuova. Il logo è realizzato da Paola Serino, che spiega così ispirazione e forme delle nuove immagini che rappresenteranno la 44^del: “Siamo in contemporanea trasformazione, in metamorfosi sincronica, connessi tra noi in un modo tale che l’uno influisca sull’altro. La prova di un legame invisibile tra macrocosmo e microcosmo, tra l’infinito e il finito. Siamo armonia. Siamo bellezza aurea e divina”. Il Cartellone di “...

BONITO, IL PAESE DELLA STREET ART A mezz'ora di auto da, Bonito si avvista su una collina ... coinvolgendo negli anni, attraverso l' Impronte street art, diversi street artist ...... inedito, è nel cartellone del Campania Teatrodi Cristina Lacava H anno lavorato per un anno, all'interno dell'IPM (Istituto Penale per i Minorenni) di Airola, in provincia di. ...... 4 - 7 luglio) e una ricchissima sezione dedicata aicinematografici del momento, dal Biografilm a Taormina, passando per Pesaro, Cagliari e. SFOGLIA IL NUMERO DI GIUGNO 2023 ...

Tra gli ospiti del BCT Festival di Benevento 2023 c’è anche l’attore turco Can Yaman che verrà premiato nella serata di venerdì 23 giugno in Piazza Roma. L’attore famoso in Italia prima per le dizi tu ...Un itinerario che trova il suo fulcro nella città di Benevento, articolandosi tra Sannio e Irpinia. Città romana – ma di origine sannita, espugnata solo a seguito dalla famosa battaglia delle Forche ...