Festa dell’Emigrante | domani l’esibizione del coro “Paupisius” e del quartetto “Vocum Concordia”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiPaupisi (Bn) – Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, che ha registrato il rientro dall’estero e da altre parte di Italia di diversi paupisani, la Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune e la Parrocchia riproporrà anche quest’anno, per sabato 17 giugno, lache va ad unirsi a quella civile del Santo Patrono, Sant’Antonio di Padova, in programma invece domenica 18 giugno 2023. Saranno tante e diverse le novità che renderanno la seconda edizione dellaancora più bella e coinvolgente. “Laè un momento importante di aggregazione popolare – afferma Dario Orsillo, Presidente della Pro Loco di Paupisi – dove sapori, suoni e racconti rievocano le esperienze di quanti sono stati costretti ad abbandonare la ...

