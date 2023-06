Fedez e Luis Sal | tutta la verità sulla lite

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 16 giugno 2023)continua a condurre in completa autonomia le nuove puntate di Muschio Selvaggio. Il rapper fino a qualche settimana fa era stato affiancato daSal, suo caro amico e collega. Eppure, improvvisamente l’influencer lo ha lasciato solo. Ecco cosa è realmente successo tra i due amici e come stanno ad oggi le cose. Dopo settimane di dubbi e domande senza alcuna risposta, finalmenteha deciso di prendere paura. In un filmato condiviso sul proprio canale YouTube il rapper direttamente dallo studio di Muschio Selvaggio ha spiegato cosa è realmente successo tra lui eSal e il motivo della loro improvvisa. PerchéSal hanno litigato?, foto Screenshot – VelvetGossipSal eavevano stretto con il ...