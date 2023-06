Questa: "Martaè un deputato ed è la compagna di vita di Silvio Berlusconi, non c'è bisogno di ritagliare spazi formali". Insomma, la simil - vedova tornerà nell'ombra. Anche perché la parola ...... ovvero la signorao Pier Silvio Berlusconi". Così andranno le cose, fa sapere in mattinata la famiglia. Silvio arriverà innella tomba che oltre 40 anni fa volle come segno della sua ...A dare fuoco alle polveri che covavano sotto laè stata Rosy Bindi, più volte ministro, ... Si è fermato in un bar a prendere un gelato con la compagna Marta, e il titolare del locale e ...

Fascina in cenere. Azienda e partito l'hanno già congedata L'HuffPost

È una parlamentare e la compagna di Berlusconi, dice Tajani, ed è abbastanza così. Non avrà ruoli politici perché se ...Cenere, come umiltà e purificazione prima della rinascita. Silvio Berlusconi che diventa polvere come il più piccolo e ignoto cittadino della terra ...