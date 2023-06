Falso allarme bomba | le accuse a un' assistente di volo | voleva fermare la vacanza del suo ex con la nuova compagna

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un'diargentina, è stata accusata di aver effettuato una falsa minaccia disu unAerolíneas Argentinas con 270 passeggeri, all'apparenza per impedire al suo ex fidanzato di volare a Miami con la sua. L'aereo, in procinto di partire dall'aeroporto internazionale Ezeiza di Buenos Aires, è stato evacuato e sono state condotte ricerche per individuare eventuali...