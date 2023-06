F1 | Stefano Domenicali | “Il calendario? Vogliamo che rimanga a 24 gare”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Mentre il Mondiale 2023 di F1 continua a offrire, c’è chi guarda già avanti pensando alle prossime stagioni del circus più ambito e prestigioso del motorsport. E’, il CEO della Formula 1 che, al podcast ufficiale di F1, si è espresso sulla composizione dei futuri calendari: “Il numero che ci eravamo prefissati quest’anno, ma che per i motivi che conosciamo bene non abbiamo raggiunto, ma quello chefare l’anno prossimo è raggiungere 24. E credo che 24 sia il numero giusto, è il numero richiesto dal mercato” Poi ha aggiunto: “Dire – prosegue, nella traduzione di motorsport.com – che è il giusto equilibrio tra la richiesta del mercato e la complessità della logistica delle persone che lavorano. Ma direi che questo è il numero su cui dovremmo puntare stabilmente a ...

tra piste storiche e F1 del futurotira avanti per la sua strada. Ha fatto capire ai circuiti storici di doversi rinnovare se vogliono mantenere il posto nel calendario: ' La storia non basta ', un messaggio ripetuto ...... il primo una volta di più allievo di Jean Todt , il secondo protagonista vincente a Le Mans : "Se la popolarità della F1 è in aumento, il merito va a, che ha imparato molto da ...e Coletta sono oggetto delle ultime battute: "La F1 ha una popolarità sempre maggiore, è un merito di, grande lavoratore che ha negoziato bene con gli USA : preferirei ...

Stefano Domenicali ha messo i puntini sulle i tornando sul tema del calendario durante il podcast ufficiale Beyond the Grid. "Mi viene da ridere quando sento persone che dicono che la F1 non rispetta ...