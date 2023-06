F1 | le FP1 durano solo… sei minuti! Bandiera rossa e soli 12 tempi cronometrati

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Scatta il GP di Canada, si fa per dire. Si è chiusa dopo appena sei minuti la prima delle tre sessioni di prove libere a Montreal: dopo il problema al cambio accusato da Pierre Gasly non è stata ripristinataverde e la sessione è stata interrotta fino al termine. Pausa per l’inconveniente di Gasly che è stata prolungata per un problema infrastrutturale legato alle telecamere lungo la pista a circuito chiuso.verde che sembrava esser stata sta a circa mezz’ora dalla fine, ma che in realtà non è più apparsa fino al termine: alle 20.23 ora italiana è arrivato l’annuncio ufficiale che la sessione non sarebbe ripresa. La FIA ha deciso così di allungare le FP2 a 90 minuti e cominceranno alle 22.30 ora italiana per consentire alle scuderie di effettuare il lavoro non svolto nelle FP1 a causa di ciò che è successo. ...