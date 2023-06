F1 e MotoGP oggi | orari prove libere venerdì 16 giugno | tv | streaming | programma TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Giornata tutta per i motori: dal mattino di16, sono previste ledel GP di Germania del Motomondiale, che si disputeranno sul tracciato del Sachsenring; in serata ledel GP del Canada di F1, che si correranno a Montreal. LA DIRETTA LIVE DELLEDILedi F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, mentre la direttasarà affidata a SkyGo e Now. Ledel Motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sported in direttasu SkyGo e Now. Non ci ...