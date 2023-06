Weekend di Formula 1 inal via con il freno a mano tirato. A causa diinfrastrutturali lungo il percorso della pista di Montreal legato ad alcune telecamere a circuito chiuso, le prime prove libere sono ...Di fatto, niente FP1 . E' cominciato con una sessione cancellata il fine settimana del GP del, dove le scuderie non hanno praticamente potuto girare per via di un problema al sistema di ...Le prove libere 1 del Gp deldi F1 sono state cancellate dopo appena cinque minuti di macchine in pista a causa della bandiera rossa dovuta prima aidi Gasly e poi al malfunzionamento ...

F1: Canada, problemi a telecamere, 1/e libere durano solo 6' - F1 Agenzia ANSA

ROMA – Charles Leclerc non nasconde le difficoltà di quello che si preannuncia un altro week-end in salita per la Ferrari . Che in Canada porta, in pratica… Leggi ...A seguito dei problemi emersi in Bahrain durante la prima prova stagionale ... Giunti all’ottavo appuntamento del mondiale in Canada, gli ingegneri hanno deciso di montare su entrambe le due SF-23 la ...