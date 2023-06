...primo Un passato nelle giovanili del, lasciate per trovare spazio, l'esplosione in Olanda nelle fila dell'AZ Alkmaar: ne sa qualcosa la Lazio, colpita nelle notti europee, ma ora Milos, ...Commenta per primo Nei giorni scorsi si è parlato molto di una percentuale sulla futura rivendita a favore delper Milos. In realtà, secondo quanto appreso, il club rossonero non detiene alcuna clausola ma ha solo incassato i 2 milioni della cessione dall'Az Alkmaar.Commenta per primo Il terzino ungherese, ex del, è molto vicino al trasferimento al Benfica. Secondo Record, la trattativa con l'Az Alkmaar è ai dettagli finali.

Ex Milan, su Kerkez è vivo l’interesse di Benfica e Bournemouth | News Pianeta Milan

Milos Kerkez non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. L'ex terzino del Milan dopo una eccellente stagione in Olanda con la maglia dell'AZ Alkmaar è ...Record titola così questa mattina: "Kerkez è in viaggio per il Benfica". Il ct dell'Ungheria Marco Rossi conosce le negoziazioni e rivela il futuro dell'ex terzino ...