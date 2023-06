Ex Ilva Iaia FdI | massima attenzione su dossier e guardiamo al futuro

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano “Il Governo Meloni continua a seguire conilexa fronte dell’atteggiamento ostruzionistico di coloro i quali, anche in un contesto drammatico quale è quello attuale, continuano a fare demagogia ed a frapporre ostacoli e non mi riferisco ai sindacati, ma alle parti politiche. Nel nuovo decreto sulla Pubblica amministrazione è stata inserita una norma che consente, non essendo possibile prorogare la cassa straordinaria in corso, di trovare una copertura economica dal 19 giugno per i 2.500 dipendenti di Taranto. La previsione normativa prevede una proroga fino al 31 dicembre, e permette l’uso di fondi governativi per il prosieguo della cassa. Il Cdm ha approvato una norma che “fa riferimento alle crisi aziendali, con riferimento alle aziende di più di 1.000 dipendenti, ...