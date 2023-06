Ex del GF Vip tentano la scalata su Twitch? “Successo esagerato per uno | l’altro rosica e piange” | il gossip

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Con la fine dell’ultima edizione del GF Vip, alcuni dei protagonisti hanno cercato di farsi strada sui social, sfruttando la popolarità di alcune piattaforme del calibro di. Tra loro, Daniele Dal Moro, il quale proprio di recente si è reso protagonista di alcuni commenti a caldo e in diretta sulla fidanzata Oriana Marzoli. Ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.