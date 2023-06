Europei scherma Plovdiv 2023 | venerdì 16 giugno | tutti gli italiani in gara

(Di venerdì 16 giugno 2023)gliinnella prima giornata deglidi, in programma da16 a domenica 18, in Bulgaria. La rassegna continentale si apre con le prove individuali di spada maschile e fioretto femminile, che oltre ai titolimettono in palio anche punti importanti in chiave qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia scende in pedana con quattro azzurre e quattro azzurri con l’obiettivo di salire sul podio e smuovere subito il medagliere per confermarsi tra le nazionali più forti. L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 italiane di16, mentre le fasi finali si svolgeranno dalle 17.30 italiane (un’ora ...

Napoli . Ieri una parte della delegazione azzurra è arrivata a Plovdiv in Bulgaria dove da venerdì 16 giugno inizieranno glidi. In palio le medaglie delle prove individuali, mentre le gare a squadre si terranno a Cracovia dalla prossima settimana all'interno dei Giochi. Un po' di confusione che però ...I 24 azzurri sono pronti a salire in pedana da domani a domenica prossima a Plovdiv , in Bulgaria, per gliindividuali di, evento che oltre ai titoli delle sei specialità metterà in palio punti per la Qualifica olimpica a Parigi 2024. I commissari tecnici - Stefano Cerioni per il fioretto, ...Aglidiin programma a Plovdiv è attesa anche la selezione russa con sei atleti ammessi che soddisfano i criteri del Cio e che parteciperanno sotto bandiera neutrale. La Russia sarà ...

Europei di scherma al via, 24 azzurri a caccia del podio Agenzia ANSA

Cominciano oggi gli Europei di scherma a Plovdiv. In Bulgaria si terranno solo le gare individuali, mentre a fine giugno a Cracovia ci saranno le prove a squadre durante i Giochi Europei. Quest'oggi s ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv e streaming degli Europei di scherma - I convocati dell'Italia per gli Europei di scherma - Le possibilità di medaglia dell'Italia agli ...