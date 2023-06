Europei di Basket Femminile | l’Italia reagisce | arriva la vittoria con Israele

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tel Aviv – C’è stata una immediata e convincente reazione dell’Italdonne delaglia Tel Aviv. Contro le padrone di casa di, le Azzurre di Coach Lardo hanno vinto per 88-68, dimenticando la sconfitta avvenuta all’esordio con la Repubblica Ceca. La partita è stata presa sotto controllo da subito dal Team Tricolore e la migliore marcatrice è stata Cecilia Zandalasini, che ha totalizzato ben 33 punti. È stata la migliore prestazione italiana in un Europeo, sino ad ora. Un primato importante per l’Azzurra, che ha battuto il precedente record di Laura Spreafico a quota 16, deglidel 2017. Come fa sapere la nota della Federpallacanestro, sul sito web ufficiale, domani ci sarà un giorno di riposo e domenica 18 giugnoscenderà ancora sul parquet, per affrontare il Belgio ...