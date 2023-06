Europee | Tajani | lavoreremo per maggioranza popolari - conservatori

(Di venerdì 16 giugno 2023) "In Europaper rinforzare il Ppe che è la nostra famiglia. Berlusconi ci aveva, poco dopo la nascita, portati nella grande famiglia di De Gasperi, Adenauer e Schumann, dove è stato uno dei ...

Lo ha affermato il coordinatore nazionale e vice - premier Antonioin conferenza stampa dalla sede di Forza Italia. 16 giugno 2023... lo ha detto Antonio, in conferenza stampa nella sede di Forza Italia. "Ma vogliamo rendere ...tre giorni nazionale azzurra a Paestum per rilanciare e preparare Forza Italia alle elezioni... settori dove l'Italia dispone di manodopera e tecnologia all'avanguardia ", ha scrittosu ... innovazione, opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale, regoledi mercato e ...

"Ma vogliamo rendere ancora omaggio al nostro leader perché ill 29 settembre si inaugurerà una tre giorni nazionale azzurra a Paestum per rilanciare e preparare Forza Italia alle elezioni Europee.Forza Italia come un mausoleo, col nome Berlusconi ancora nel simbolo, una giornata in memoriam e uno sforzo di unità. Dalla famiglia dipende l’agibilità ...