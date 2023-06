European Youth Event 2023 | il Parlamento Europeo aperto a 10mila ragazzi

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si è appena svolto sabato 9 e domenica 10 giugno il weekend dedicato all’in cui le porte deldi Strasburgo si sono aperte a più di 10.000. L’Unione Europea ogni anno mette a disposizione e finanzia numerose opportunità di crescita personale e lavorativa per migliaia di giovani grazie allo scambio tra le culture europee. Due giornate in cui ilha ospitato migliaia die ragazze provenienti non solo dall’Unione Europea, ma addirittura da tutto il mondo in occasione dell’EYE. Nato nel 2014 e ripetuto con cadenza biennale con qualche eccezione durante il periodo della pandemia, è tornato quest’anno organizzato in modalità ibrida, per chi ha voluto ...

Si allena con i grandi e nel frattempo guadagna la convocazione nella nazionale; lo scorso anno è protagonista con la maglia azzurra under 20: conquista l'oro all'Festival (EYOF) 2022, ...La partecipazione alloActivation Summit Special Olympics di Anversa nel 2014, forum dedicato alle tematiche dell'inclusione sociale tramite lo sport. La partecipazione "Special ......in Partnership andNational Councils of Churches from across Europe. The Assembly will also elect the new board members who will steer CEC's work for the next five years. (...)...

European Youth Event: insieme per l'Europa GIOVANI2030

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Si è concluso l’European Youth Event (Eye), la due giorni di eventi e iniziative svoltasi al Parlamento europeo di Strasburgo che ...