(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu . -(Adnkronos) - Nel turno di qualificazioni atutte lee restano a punteggio pieno Francia (B), Svizzera (I) eC, lo stesso). Nel suoi Bleus battono facilmente Gibilterra 3 a 0 fuori casa con gol di Giroud , Mbappé e autorete di Mouelhi. Nello stessoad Atene, la Grecia sconfiggere l'Irlanda per 2-1 e si porta al secondo posto - con 6 punti - dietro i ragazzi di Blanc (9), mentre l'Olanda è a 3, e Irlanda e Gibilterra 0. Nel suola Svizzera batte Andorra per 2 a 1 mentre a Pristina la Romania pareggia 0-0 contro il Kosovo. A Budapest infine Israele batte 2-1 la Bielorussia. La ...

A punteggio pieno Francia (Girone B), Svizzera (Girone I) e i ragazzi di Southgate Nel turno di qualificazioni atutte le favorite e restano a punteggio pieno Francia (Girone B), Svizzera (Girone I) e Inghilterra (girone C, lo stesso dell'Italia). Nel suo girone i Bleus battono facilmente ...A punteggio pieno Francia (Girone B), Svizzera (Girone I) e i ragazzi di Southgate Nel turno di qualificazioni atutte le favorite e restano a punteggio pieno Francia (Girone B), Svizzera (Girone I) e Inghilterra (girone C, lo stesso dell'Italia). Nel suo girone i Bleus battono facilmente ...

Euro2024, vincono le favorite: Inghilterra in fuga nel girone dell'Italia Reportage online

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Nel girone dell'Italia, tutto facile per gli uomini di Southgate che restano a punteggio pieno passando per 0-4 a Malta. Italia raggiunta al secondo posto dal Mudryk e compagni che s'impongono 2-3 dop ...