Estate Romana 2023 | il programma completo con proiezioni | spettacoli | concerti e mostre

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023), ilconcinematografiche,teatrali,che animeranno la Capitale per i prossimi quattro mesi Quattro mesi di eventi in tutta la città tracinematografiche,teatrali,, incontri, visite guidate, laboratori per bambini e ragazzi e tanto altro. È questa l’– partita il 15 giugno e destinata a continuare fino al 15 ottobre – promossa da Roma Capitale, in collaborazione con la Siae e i servizi di comunicazione di Zètema Progetto Cultura, presentata oggi al Teatro India, dal sindaco di Roma ...