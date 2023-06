Estate 2023 | ecco le spiagge più belle d’Italia | 21 località premiate e la numero 1 in assoluto

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dov’è il mare più bello in Italia? Come ogni anno Legambiente e Touring Club Italiano premiano leche ai propri luoghi e territori di eccellenza hanno saputo unire strategie di sviluppo sostenibile. In totale sono 21 leche conquistano le 5 vele blu, il punteggio massimo. La classifica premia non solo la purezza delle acque, ma più in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. La Guida Blu rappresenta quindi un ottimo strumento di orientamento per i turisti più esigenti. La guida “Il Mare Più Bello” delconferma al primo posto la Sardegna che ospita 7 tra le migliori. Al primo posto c’è Baunei, in provincia di Nuoro, stesso risultato dell’anno scorso. La seconda regione col maggiordicon 5 vele blu ...

Nel frattempo l'attaccante che potrebbe lasciare l'Inter insarebbe Correa : il centravanti argentino piacerebbe al Fenerbahce, che starebbe pensando ad un'offerta per la prossima sessione di ...'Il nostro compito è proteggere i civili e fermare ogni minaccia', aggiunge l'ufficiale, spiegando che finora non si è mai registrato nessun incidente: 'D'la gente è più rilassata, ha meno ...La scadenza delle opzioni di riscatto sui prestiti ha una linea comune alla Continassa: la Juventus ha deciso di far scadere tutti gli accordi fatti l'scorsa, piuttosto si proverà a trattenere qualcuno con una nuova trattativa. È il caso di Milik, che il Marsiglia non è più disposto a concedere con un prestito libero (per questo i bianconeri ...

Estate 2023, le mete migliori per i giovani SiViaggia

Una suggestiva escursione in e-bike al tramonto per godere a pieno delle bellezze e delle bontà enogastronomiche che offrono la Val Seriana e la Val di Scalve. L'evento sarà confermato con almeno 4 pa ...La Sottosegretaria al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni in un comunicato si esprime sui dati Cinetel: “Una partenza che fa volare i dati di giugno. I risultati registrati nella prima metà del m ...