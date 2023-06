Esperti | ' Sos pannolini in estate | con caldo e mare raddoppiano dermatiti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - In, quando la temperatura sale, il pannolino di un bambino può diventare una vera e propria 'bomba di calore' che può irritare la pelle dei più piccoli, estremamente delicata soprattutto nei primi mesi di vita, provocando rossori e irritazioni. Con il, infatti, raddoppia il rischio didovute allo sfregamento da pannolino che causano arrossamenti con piccole papule, aree desquamate o erose, che riguardano l'inguine, i genitali e i glutei. A mettere in guardia in vista dell'arrivo della stagione estiva, è Maria Giuliano, presidente della Società italiana dei medici pediatri (Simpe) Campania e autrice di una ricerca sulleda pannolino. Presentata al congresso Sidemast, la ricerca mostra l'efficacia di un composto, una combinazione di estratto del grano e ...