(Di venerdì 16 giugno 2023) È una comunitàquella di, in val Camonica, non lontano dal confine con la provincia di Bergamo, per la morte delGiroletti,compiuti lo scorso 17 novembre. Ilha accusato un malore lunedì mattina, mentre si trovava all’asilo: forti dolori alla testa, vomito. La mamma, subito allertata dalle maestre, era andata immediatamente a prenderlo, portandolo a casa con sé. La situazione sembrava essere migliorata nel corso del pomeriggio, ma poi improvvisamente è sopraggiunta una nuova crisi che ha costretto i genitori a trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso di. In ospedale la Tac aveva rivelato le reali condizioni del bimbo, con un’emorragia cerebrale in corso: a nulla è servito il ...

Esine sotto choc: il piccolo Evan muore a quattro anni BergamoNews.it

