Eric Garcia nuova idea Inter | il Barcellona fissa prezzo e formula

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tra i tanti nomi per la difesa su cui l’sta lavorando, spunta anche quello didel. Secondo il quotidiano catalano Sport, i blaugrana vorrebbero una cessione a titolo definitivo. Congiàto. OPPORTUNITÀ – Spunta anche il nome diper l’, che punta a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Classe 2001, il giocatore blaugrana è tra i cedibili da parte delvista anche l’abbondanza nel reparto per la squadra di Xavi Hernandez. I nerazzurri puntano a un’operazione in prestito, ma il club catalano vorrebbe cederesoltanto a titolo definitivo per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Tuttavia ...

Commenta per primo Eric Garcia potrebbe essere il primo giocatore a lasciare il Barcellona in estate. Il difensore spagnolo, poco utilizzato da Xavi, avrebbe accettato l'idea di lasciare il club blaugrana; come riporta ...

Barcellona, Eric Garcia pronto a salutare. per Xavi è la quinta scelta al centro della difesa TUTTO mercato WEB

