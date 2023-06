(Di venerdì 16 giugno 2023) Se ne parla da tempo, finalmente sidavvero: il nuovoè realtà. Il primoriguarda gli studenti magistrali di Ingegneria e quelli di Scienze della formazione primaria di. Saranno 5/6 gli studenti coinvolti in ogni ateneo, che riceveranno una borsa di studio come contributo per le spese di vitto e alloggio. Frequenteranno corsi e sosterranno esami che verranno inseriti nel loro curriculum, pari a 12 crediti formativi. Un gruppo di studenti dell’università di. L’ateneo ha lanciato insieme a quello diildell’. Foto ...

... possa contribuire a cambiare il sistema scolasticoe la rappresentazione che di esso se ... In occasione del progetto+ KA121 "Mission possible: a quest for sustainability in our town", ...Le strategie europee ed il casoA livello europeo, tre iniziative stanno influenzando le ... l'Alleanza europea per gli apprendisti (compreso il programma) e la Garanzia europea per i ...Ispirati dal grande esempio umano e scolastico di Elena Cornaro, è nato il primo premio... Professoressa Sofia Corradi, detta anche 'Mamma'; Premio Elena Cornaro Uomo dell'Anno per la ...

Erasmus italiano: parte il progetto pilota tra Bergamo e Reggio Calabria Io Donna

La possibilità di sperimentare e sviluppare progetti innovativi ha permesso a diversi giovani dell'ISIS di lavorare direttamente all'interno delle aziende locali, generando alcuni interessantissimi pr ...Il San Severo piazza il colpo a sorpresa a poche ore di distanza dall'addio con Tommaso Faccilingo e presenta il nuovo direttore sportivo: Belén Sosa. Nata in Spagna, laureata presso l'Universidad de ...