Enzo Maresca è il nuovo tecnico del Leicester | “Daremo il 100%”

Un altro italiano sarà quello che dovrà risollevarlo dall'inferno Championship in cui è precipitato:. Le Foxes hanno ufficializzato l'ingaggio del 43enne che ha passato l'ultima stagione ...Il Leicester si affida ancora a un tecnico italiano.è infatti il nuovo allenatore del club inglese, che con Claudio Ranieri in panchina fece l'impresa vincendo la Premier nel 2016, ma quest'anno retrocesso in 'serie B'. L'ex centrocampista,...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447riparte dalla Serie B inglese : l'ex calciatore del Palermo ha firmato per il Leicester, club appena retrocesso in Championship dalla Premier League. Pochi giorni per festeggiare la ...

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il Leicester si affida ancora a un tecnico italiano. Enzo Maresca è infatti il nuovo allenatore del club inglese, che con Claudio Ranieri in panchina fece l'impresa vincendo la ... Un italiano, Claudio Ranieri, è il tecnico che ha regalato al Leicester il miglior momento della sua s ...