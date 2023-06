Embrione sintetico | addio concepimento con ovuli e sperma

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dalla fantascienza alla realtà. Lo scrittore Philip Dick nei suoi celebri romanzi ipotizzava un'entità chiamata Fonte, un cubo contenente "zigoti, bloccati e congelati, centinaia di miliardi. Tutto il nostro seme e la nostra razza. Una frazione minuscola di ciò che è racchiuso lì, le generazioni future". Ebbene, - si legge su La Verità - queste ipotesi immaginarie, adesso sono diventate la realtà. La biologa Magdalena Zernicka-Goetz dell'Università di Cambridge e del California Institute of technology, ha annunciato di aver creato "una struttura embrionale umana sintetica", più precisamente ha fatto sapere che lei e i suoi colleghi ricercatori possono "creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule staminali embrionali". Segui su affaritaliani.it

Secondo il Guardian, un gruppo di scienziati ha ottenuto embrioni umani sintetici utilizzando cellule staminali senza impiegare ovuli e spermatozoi, per studiare le malattie genetiche.L’embrione è il primo stadio dello sviluppo di un organismo eucariote diploide. Negli organismi che si riproducono sessualmente, lo sviluppo embrionale è la parte del ciclo vitale che inizia subito do ...