Embiid 2 13 m gioca a calcio | va in rovesciata!

(Di venerdì 16 giugno 2023) La stella dei Philadelphia 76ers Joelin Camerun, la sua terra natia, e prova il gol in acrobazia. Risultato ...

La stella dei Philadelphia 76ers Joela calcio in Camerun, la sua terra natia, e prova il gol in acrobazia. Risultato ...Joki è stato votato nel 2021 e nel 2022, stavolta è arrivato secondo dietro Joel, camerunese chea Philadelphia. Nel 2019 e nel 2020 ha vinto Giannis Antetokounmpo, greco, figlio di ...E' Joell'Mvp del campionato 2022 - 2023 di Nba . Il centro del Camerunnei Philadelphia 76ers e vince per la prima volta questo titolo, succedendo nell'albo d'oro a Nikola Jokic , dei Denver ...