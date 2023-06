Elodie via da Milano per amore | la convivenza con Andrea Iannone si sposta all' estero

(Di venerdì 16 giugno 2023)starebbero progettando di andare a vivere insieme, ma non a, come si pensava in un primo momento

...a Villa Celimontana Star anche al Villa Ada Festival con i concerti tra giugno e agosto di, ... inizierà Arcadia Urbana - Festa di Teatro Eco - Logico al parco delle Valli diConca d'Oro e ...... nell'area parcheggio dell'Istituto comprensivo Pablo Neruda inCasal del Marmo, un festival ... Tra gli artisti attesi: Marlene Kuntz,, Ben Harper e Franz Ferdinand. A Villa Celimontana (...... " Fulmini addosso Irama e Rkomi " Hollywood Il pagante " Poveri mai Marco Mengoni e...di Lista " Tilt Coma_Cose " Agosto morsica The Kolors " Italodisco Arisa " Non vado...

Al via l'Estate Romana, tra i protagonisti Elodie e Roberto Bolle. Ecco tutti gli eventi Repubblica Roma

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È iniziata l’estate per Elodie Di Patrizi, la celebre cantante italiana che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua voce unica e il suo stile inconfondibile. Come dimostrano i suoi recenti ...