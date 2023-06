Elena Guarnieri contro Lucarelli e Salamida | Sciacalli e faziosi Polemica dopo i funerali di Berlusconi

Leggi su today

(Di venerdì 16 giugno 2023) C'è stato un passaggio della diretta deidiche è diventato un vero e proprio tormentone. Parliamo del momento in cui, giornalista e inviata alla esequie per il Tg5, si è rivolta alla folla mentre si levava il coro "Chi non salta comunista è", vero e proprio...